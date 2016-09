Disney Channel 19:35 bis 19:55 Trickserie Star gegen die Mächte des Bösen Eingefrorene Zeit / Die royale Nervensäge USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken (a) Star muss in die Zeitwüste reisen und Väterchen Zeit dazu überreden, das Zeitrad wieder in Gang zu setzen. (b) Stars Vater taucht unangemeldet bei den Diaz' auf. Er wurde aus dem Schloss geschmissen und braucht eine neue Bleibe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star vs the Forces of Evil Regie: Mike Mullen, Piero Piluso Altersempfehlung: ab 6