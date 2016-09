Disney Channel 13:25 bis 13:55 Trickserie Die 7Z Aus Liebe zum Käse / Das gemeine Orgelspiel USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken (a) In Jollywood ist Käsetag und vor allem Brummbär kann es kaum erwarten endlich seinen Gorgonzola zu essen. Doch unglücklicherweise hat er aus der Mine den Liebesstein mitgenommen und alle, die in seine Nähe kommen verlieben sich in ihn. (b) Mit Steinen zerstören die Düsterlichs die Orgel der Königin, doch ohne die Orgel kann sie nicht das Morgen- und das Abendlied spielen. Die Düsterlichs drehen der Königin dann eine verzauberte Orgel an, beim fünften Ton wird ganz Jollywood versteinert - doch dank der 7 Z wird es so weit nicht kommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The 7D Regie: Charles Visser, Alfred Gimeno, Jeff Gordon