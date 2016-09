Disney Channel 09:20 bis 09:50 Trickserie My Little Pony PSSD USA, CDN 2016 Dolby 16:9 HDTV Neue Folge Merken Pinkie und Rarity treffen sich mit Maud in Mähnhattan. Die Pie-Schwestern feiern ihren PSSD-Tag und Pinkie will unbedingt das perfekte Geschenk für Maud finden, weil diese immer so tolle Geschenke hat. Rarity hilft ihr dabei - und sieht sich in Mähnhattan nach einem guten Ort für eine neue Boutique um... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Little Pony: Friendship Is Magic