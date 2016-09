Phoenix 01:00 bis 01:45 Dokumentation Russland, mein Schicksal Moskau D 2012 2016-09-19 07:30 Live TV Merken Im Mittelpunkt der Dokumentation stehen einerseits prominente historische Figuren wie Peter der Große, Katharina die Große, Puschkin, Lenin und Stalin, andererseits weniger bekannte Personen, die dramatische Momente und entscheidende Wendepunkte der russischen Geschichte miterlebt haben. Darunter der Arzt im belagerten Moskau, der wolgadeutsche Siedler, der erste Reiseschriftsteller in der Transsibirischen Eisenbahn oder die deutsche Familie, die ihren ganz persönlichen Traum vom Kommunismus gegen den Alptraum der Säuberungen eintauschen musste. Moskau, das unbestrittene Machtzentrum Russlands, steht wie keine andere Stadt für die Größe und Wucht des Riesenreiches. Sie spielte immer eine besondere Rolle, auch zu den Zeiten, als sie nicht die offizielle Hauptstadt war. Wer Moskau erobert hat, beherrscht Russland - so sah das schon Napoleon, der mit seinen Truppen 1812 immer näher auf die Stadt vorrückte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Russland, mein Schicksal