Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus 2016

"Müller, Berlin" lautet der schlichte Slogan auf seinen Wahlplakaten - eine Personenwahl. Auf das SPD-Logo wurde bewusst verzichtet: Es ist die erste Wahl für Michael Müller als Spitzenkandidat und amtierender Regierender Bürgermeister von Berlin. Im Dezember 2014 übernahm er das Amt von Klaus Wowereit. Jetzt muss er sich beweisen. Wer wird sich am 18. September durchsetzen? Kann die rot-schwarze Koalition doch ihre Mehrheit halten? Erwartet wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen, vier Parteien liegen jüngsten Umfragen zufolge fast gleich auf: SPD, CDU, Linke und Grüne. Die Liberalen können sich Hoffnungen auf einen Einzug ins Abgeordnetenhaus machen. Die AfD liegt bei mehr als zehn Prozent. phoenix berichet in einer Live-Sendung ab 17.00 Uhr von der Landtagswahl. Ab 18.00 Uhr ist die erste Prognose zu sehen, später dann auch die Hochrechnungen - von ARD und ZDF, so dass die Zuschauer unmittelbar vergleichen können. Moderatorin im Studio ist Michaela Kolster. Bei ihr zu Gast sind der Wahlexperte Prof. Lothar Probst von der Universität Bremen und die Journalistin und stellvertretende "Welt"-Politik-Ressortleiterin Claudia Kade.