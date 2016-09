Phoenix 05:15 bis 06:00 Dokumentation "Irgendwann fehlte die Freiheit" - Generation Putin D 2016 Live TV Merken Seit 16 Jahren ist Wladimir Putin an der Macht. Jahre, die das Land verändert haben. Wie hat sich das Leben der Russen in diesen Putin-Jahren entwickelt? Was ist geworden aus den politischen Erwartungen und den privaten Träumen? März 2000. ZDF Korrespondentin Katrin Eigendorf reist durch Russland, von St. Petersburg über die Wolga bis in den Ural. Sie fragt junge Russen, für wen sie stimmen werden, wer nach ihrer Ansicht das Land aus der Krise befreien kann. Sie trifft die Studentin Mascha, die sich mehr Stabilität und wirtschaftlichen Fortschritt wünscht und deshalb Putin wählen möchte. Hockeyspieler Alexej in Moskau dagegen glaubt, dass es in seinem Land fähigere Köpfe gibt, Politiker mit mehr Charisma als den unscheinbaren Wladimir Putin. Die Probleme drängen, Tschetschenienkrieg, Wirtschaftskrise, wachsende Kriminalität, die Welt fragt sich: Wer rettet Russland? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: "Irgendwann fehlte die Freiheit" - Generation Putin