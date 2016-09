Spiegel TV Wissen 23:25 bis 00:10 Dokumentation Motherboard - Entdecke die Zukunft Drogen D 2014 Merken Drogen: Die Produktion, Distribution und der Handel von Drogen erfordert vielfältige technologische Tricks und Innovationen. Obwohl Marihuana in immer mehr Ländern und Staaten legalisiert wird, ist Drogenhandel breitflächig illegal. In dieser Episode besucht MOTHERBOARD den niederländischen König der Cannabis-Züchter in Kolumbien und erfährt, wie ein krebskrankes Mädchen durch Hanföl geheilt wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Motherboard - Entdecke die Zukunft Altersempfehlung: ab 12