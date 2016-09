Spiegel TV Wissen 21:00 bis 21:45 Dokumentation Where the Wild Men Are - Aussteiger am Ende der Welt Jäger und Sammler GB 2013 Merken Jäger und Sammler: Vor 32 Jahren brach Robert Long seine Ausbildung zum Mediziner ab. Zusammen mit seiner Familie lebt er heute tief in der Wildnis Neuseelands in kompletter Isolation von der Zivilisation. Ihr Zuhause ist eine baufällig anmutende Hütte, das Überleben sichert sich die Familie mit Jagen und Sammeln. Doch Ben Fogle bemerkt, dass Lebensqualität nicht viel mit Besitz zu tun haben muss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ben Fogle Originaltitel: Where the Wild Men Are with Ben Fogle