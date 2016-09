Spiegel TV Wissen 20:15 bis 21:00 Dokumentation Grenzgebiete - Deutschlands Nachbarn Böse Menschen gibt es überall D 2015 Merken Am 21. Dezember 2007 fielen die stationären Grenzkontrollen zwischen Deutschland und Polen. Der freie Verkehr von Waren und Personen brachte aber nicht nur Vorteile. Die Zahl der Diebstähle schoss nach oben, doch Verfolgungen mussten weiterhin am Grenzpfahl enden. Seit Juli 2015 ist das anders. Jetzt haben Polizeibeamte auch jenseits der eignen Grenze weitreichende Befugnisse und Rechtssicherheit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Grenzgebiete - Deutschlands Nachbarn

