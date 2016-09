ZDFinfo 22:20 bis 23:05 Dokumentation Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Kupferrolle vom Toten Meer USA Stereo 16:9 Merken Fast 2000 Jahre liegt eine Schriftrolle aus Kupfer in einer Höhle am Toten Meer verborgen, bis sie schließlich 1952 entdeckt wird. Der Text offenbart: Es ist eine Schatzkarte aus der Zeit Jesu. Wer aber hat die mysteriösen Zeilen auf die Rolle geschrieben? Enthalten die brüchigen Fragmente korrodierten Metalls Hinweise auf vergrabenes Gold und Silber, das heute Millionen wert wäre? Und falls ja, woher stammen diese Schätze, warum wurden sie vergraben? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: History's Secrets

