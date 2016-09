ZDF neo 19:30 bis 20:15 Krimiserie Monk Mr. Monk und der Fernsehstar USA 2004 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Exfrau eines TV-Serienstars wird just in dem Moment ermordet, in dem er vor dem Haus mit Journalisten spricht. Ein beinhartes Alibi und eine Herausforderung für den Skeptiker Monk. Während die Polizei von einem Einbruch ausgeht, glaubt Monk nicht an die Unschuld des Schauspielers. Es beginnt ein Katz- und Maus-Spiel zwischen Monk und dem Prominenten, bei dem Monk auch dann nicht aufgibt, als ein Fan des Stars plötzlich ein Geständnis ablegt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Shalhoub (Adrian Monk) Ted Levine (Captain Leland Stottlemeyer) Jason Gray-Stanford (Lt. Randall Disher) Bitty Schram (Sharona Fleming) Billy Burke (Brad Terry) Nicole Forester (Susan Malloy) Sarah Silverman (Marci Maven) Originaltitel: Monk Regie: Randall Zisk Drehbuch: Tom Scharpling, Hy Conrad Kamera: Anthony Palmieri Musik: Jeff Beal Altersempfehlung: ab 12