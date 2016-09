ZDF neo 11:25 bis 12:10 Dokumentation Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums Die Cheops-Pyramide CDN, GB 2014 2016-09-24 11:20 Stereo 16:9 HDTV Merken Existiert die Bundeslade wirklich? Und was steckt hinter den kolossalen Statuen der Osterinsel? "Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums" will die größten Geheimnisse des Altertums lüften. Die Bundeslade, die heilige Lanze, die Büste der Nofretete, die Steinkolosse der Osterinsel, die Cheops-Pyramide und Blackbeards Schiff - das sind sechs der größten und bemerkenswertesten Schätze der Welt, um die sich unzählige Mythen ranken. Könnte beispielsweise ein neu entdecktes, 4500 Jahre altes Tagebuch offene Fragen zur scheinbar unmöglichen Konstruktion der Cheops-Pyramide beantworten? Könnte Nofretetes berühmte Büste eine Fälschung sein? Archäologen, Historiker, Wissenschaftler und Forscher begeben sich mit der modernsten forensischen Technik auf die Suche nach Antworten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Treasures Decoded