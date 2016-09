ZDF neo 05:00 bis 06:20 Abenteuerfilm Gegen alle Flaggen USA 1952 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Madagaskar um 1700. Der kühne, englische Seeoffizier Brian Hawke wagt sich, als Seeräuber getarnt, unter die Piraten. Er soll deren Festung auf Madagaskar ausspionieren. Als er sich allerdings in ihren weiblichen Kapitän verliebt und enttarnt wird, entbrennt ein Kampf gegen alle Flaggen. Abenteuerspektakel in bester Hollywood-Tradition: aufwendige Seegefechte, akrobatische Degenduelle und heiße Liebesintrigen. Mit seinen Kumpanen, den Seeleuten Jones (Phil Tully) und Harris (John Anderson) erreicht Brian Hawke (Errol Flynn) sein Ziel - das Piratennest Diego Suarez. An der Küste wird das Trio aufgegriffen. Kapitän Brasiliano (Anthony Quinn), einer der Piraten, ist misstrauisch und stellt die Männer vor ein Tribunal, das über ihr weiteres Schicksal entscheiden soll, als sie unerwartet Hilfe von einer wunderschönen Frau erhalten - von der wegen ihrer roten Mähne "Feuerkopf" (Maureen O'Hara) genannten Tochter des Mannes, der als Schmied und Baumeister die Anlage so genial befestigte. Zum Missfallen Brasilianos wird Hawke Mitglied der Piratenbande. Sie überfallen das Schiff des Großmoguls von Indien und machen eine Reihe weiblicher Gefangener, darunter die hübsche, aber reichlich naive Prinzessin Fatme (Alice Kelley), Tochter des Großmoguls, und ihre resolute englische Gouvernante, Miss MacGregor (Mildred Natwick). Die Frauen sollen auf dem Sklavenmarkt versteigert werden, doch Hawke will Fatme dieses Schicksal ersparen, was wiederum "Feuerkopfs", Miss Stevens', Eifersucht weckt. Dabei ist die puppenhafte Prinzessin überhaupt keine Konkurrenz für die gestandene Piratenlady, doch Hawke hat bei aller Leidenschaft für den "Feuerkopf" nicht vergessen, dass ihn eine wichtige Mission überhaupt erst in die Piratenfestung brachte: die Eroberung des Hafens durch die britische Marine möglich zu machen. Und ein Plan der geheimen Befestigungen hängt in Miss Stevens' Schlafzimmer. Lässt sich hier für Hawke gar das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden? Doch was wird "Feuerkopf" von einem Mann halten, der ihre Heimat dem Feind zuspielen will? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Errol Flynn (Brian Hawke) Maureen O'Hara (Freibeuterin Prudence "Spitfire" Stevens) Anthony Quinn (Piratenkapitän Roc Brasiliano) Alice Kelley (Prinzessin Patma) Mildred Natwick (Gouvernante Molvina MacGregor) Phil Tully (Jones) John Alderson (Jonathan Harris) Originaltitel: Against All Flags Regie: George Sherman Drehbuch: Aeneas MacKenzie, Joseph Hoffman Kamera: Russell Metty Musik: Hans J. Salter Altersempfehlung: ab 12