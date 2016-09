ZDFkultur 23:30 bis 00:55 Dokumentation Biete.Suche D 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Vier Singles suchen auf verschiedenen Online-Dating-Plattformen nach einer festen Beziehung, erotischen Abenteuern, kurzweiliger Unterhaltung oder der großen Liebe. Peter (71) sucht eine Frau für seinen Lebensabend, Lina (28) den Vater ihrer zukünftigen Kinder, Barbara (47) erotische Begegnungen und Lucas (23) die große Liebe. "Biete.Suche" begleitet die Protagonisten bei ihren virtuellen Streifzügen und realen Begegnungen. Lina möchte gerne den Vater ihrer Kinder kennenlernen, bevor sie 30 wird. Auf einer Online-Plattform werden ihr nach Auswertung eines wissenschaftlichen Persönlichkeitstests über 800 passende "Singles mit Niveau" vorgestellt. Peter hat schon einige Damen über eine kostenfreie Singlebörse getroffen, doch bisher konnte ihn noch keine überzeugen. Aktuell chattet er mit Elena aus Sibirien, die ihn bald besuchen will. Lucas prüft regelmäßig über eine App mit Radarfunktion, ob sich sein "Romeo" in der Nähe befindet. Doch unter den meist halb nackten Kandidaten suchen die wenigsten ebenfalls eine feste Partnerschaft. An die große Liebe glaubt Barbara schon lange nicht mehr. Sie lebt in einer offenen Beziehung mit einem polyamoren Mann und sucht auf einer Plattform für "stilvolle Erotik" nach gelegentlichen Begegnungen. "Biete.Suche" erzählt in vier miteinander verwobenen Episoden von der modernen Partnersuche im Internet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Biete.Suche Regie: Romy Steyer Drehbuch: Romy Steyer