ZDFkultur 19:30 bis 20:15 Magazin Disco D 1981 Merken Chilly: "Johnny loves Jenny", Frank Duval: "Angel of mine", Susan Fassbender: "Twilight cafe", Spider Murphy Gang: "Mit'n Frosch im Hois und Schwammerln in de Knia" Timothy Touchton: "Daddy was a Boxer", Hanne Haller: "Samstag abend", Speedy: "Much too young to Rock'n' Roll, Ellen Foley: "The shuttered palace", Secret Service: "Ye-si-ca", Weltons: "Down at shorty's place" (ZDF 23.03.1981) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ilja Richter Originaltitel: Disco - Hits & Gags