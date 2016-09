ZDFkultur 17:15 bis 18:00 Familienserie Hotel Paradies Folge: 16 Rosita kehrt heim D 1990 2016-09-19 12:00 Merken Kroll steckt in einem fast unlösbaren Dilemma. Entweder muss er seiner untreuen Ehefrau Rosita verzeihen - das verbietet ihm sein Stolz -, oder er muss ihr ihren Anteil am Hotel auszahlen. Und ein Kroll trennt sich nicht leicht von 400 Millionen Peseten. Dem "Friedensboten" Max Lindemann gibt er den guten Rat, lieber auf seine eigene Ehefrau aufzupassen... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Grit Boettcher (Lisa Lindemann) Klaus Wildbolz (Max Lindemann) Friedrich W. Bauschulte (Opa) Patrick Winczewski (Michael) Axel Malzacher (Frank) Juraj Kukura (Philip Jasny) Wolfgang Wahl (Kroll) Originaltitel: Hotel Paradies Regie: Michael Günther Drehbuch: Herbert Lichtenfeld Kamera: Henning Gaertner Musik: Hans Hammerschmid