ZDFkultur 15:00 bis 15:45 Familienserie Wie gut, dass es Maria gibt Folge: 17 Johannes der Büßer D 1989 2016-09-19 09:40 Johannes wird bei der "Arbeit" im Bahnhof Zoo erwischt. Als er einen Zuhälter bestiehlt, verhaftet ihn Inspektor Gorsky von der Sittenpolizei. Johannes' Pech ist, dass sein Opfer, das in einschlägigen Kreisen als Schlachthof-Rudi bekannt ist, beschattet wird. Johannes ist ziemlich sicher, dass Maria ihm helfen wird. Pastor Wölm unterdessen ist an dem sittenstrengen Kirchengemeindevorstand gescheitert - die Ehe mit einer geschiedenen Frau wird ihm nicht gestattet. So beschließen Wölm und Albertine in "wilder Ehe" zusammenzuleben und in ihren Gemeinden weiterzuarbeiten. Anlässlich eines Besuches des Weihbischofs bei Dekan Strathmann verrät dieser, dass Schwester Maria für große Aufgaben auserkoren sei. Die Mutter Oberin habe sie als ihre Nachfolgerin vorgesehen. Maria, die davon keine Ahnung hat, wundert sich über das Verhalten von Strathmann und Frau Hagenkötter, die ihr mit ausgesuchter Hochachtung begegnen. Im Klos- ter wird schon über Marias Beförderung beraten, doch sie reist zunächst nach Baden-Baden, um Gnekows Ehe zu kitten. Schauspieler: Thekla Carola Wied (Schwester Maria) Alexander May (Dekan Strathmann) Gunter Berger (Pastor Siegfried Wölm) Heinz Rennhack (Johannes) Marina Krogull (Albertine Stiller) Peter Seum (Inspektor Gorsky) Ingo Albrecht (Schlachthof-Rudi) Originaltitel: Wie gut, dass es Maria gibt Regie: Rob Herzet Drehbuch: Justus Pfaue Kamera: Norbert Stern Musik: Christian Bruhn