Reportage Tierische Kumpel Mondfische / Straußenhenne Pia hat eine Plastiktüte verschluckt. / Tapirdame Bowasi ist Mutter geworden Eine Riesenladung neuer Meeresbewohner kommt per Flugzeug aus Portugal. Vom Direktor bis zum Azubi stehen im Ozeaneum alle zum Empfang bereit. Mit besonderer Spannung erwarten sie zwei Mondfische. Die Tiere gelten als die größten Knochenfische der Welt, die mehr als drei Meter groß und rund zwei Tonnen schwer werden können. Nur selten sind Mondfische in Aquarien zu sehen. Mit mehreren Stunden Verspätung kommen die Fische endlich an. Nun muss jeder Handgriff sitzen, damit die Tiere so schnell wie möglich in ihr neues Becken kommen. Straußenhenne Pia hat eine Plastiktüte verschluckt. Selbst für einen robusten Straußenmagen ist so ein zäher Happen schwer verdaulich. Leider fressen die Laufvögel so ziemlich alles, was ihnen vor den Schnabel kommt - vom Grashalm über Münzen bis hin zu spitzen Schrauben. Tierärztin Dr. Pia Krawinkel hat ein bewährtes Rezept parat: Paraffin-Öl, unters Futter gemischt, wirkt wie ein Abführmittel. Die Frage ist nur: Mag die Straußendame fettige Speisen? Tapirdame Bowasi ist erst vor kurzem Mutter geworden, doch wollte sie ihr Baby zunächst nicht annehmen. Durch die Anstrengung bei der Geburt war das Jungtier zu schwach, selbst die Zitzen zu finden. Einen Tag und eine Nacht hat Revierchef Mario Chindemi im Duisburger Tapirstall gewacht und mit viel Geduld Mutter und Kind zueinander geführt. Inzwischen sind alle Sorgen vergessen: Das Baby trinkt und ist sogar schon fit genug für einen ersten Ausflug ins Freie. Natürlich ist Mario dabei und passt auf.