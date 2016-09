ZDFkultur 08:55 bis 09:40 Magazin Disco D 1981 Merken Arabesque: "Marigot Bay", Sechserpack: "Zwei Flaschen Bier", Caro: "Wanderlust", The Stripes: "Tell me your name", Claus Mathias: "Wenn einer ihr ans Leder geht" Bonnie Tyler: "Goodbye to the island", Jona Lewie: "Stop the cavalary", Abba: "Super Trouper", John Cougar: "This time", Barclay James Harvest: "Live is for living" (ZDF 16.02.1981) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ilja Richter Originaltitel: Disco - Hits & Gags