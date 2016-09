NDR 00:05 bis 02:00 Krimi Mord auf Shetland - Die Nacht der Raben GB 2014 Untertitel HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Ein grausiger Fund erschüttert die Bewohner des Küstenortes Ravenswick. Bei einem Spaziergang mit ihrem Hund entdeckt Jess Collins eine Leiche: Es ist Catherine Ross, die Babysitterin ihrer Tochter. Die örtliche Zeitung zieht sofort Parallelen zu einem anderen Fall, dem spurlosen Verschwinden eines Mädchens vor 19 Jahren. Denn die Vermisste wohnte im selben Haus wie Catherine. Noch etwas lässt auf einen Zusammenhang schließen: Die erste Spur führt die Polizei zu Magnus Bain, den die Ermordete am Abend vor ihrem Tod bei einer Mutprobe besucht hat. Auch bei dem früheren Fall stand der kauzige Einsiedler unter Verdacht. Daher scheint im Dorf, wo die Gerüchteküche mächtig brodelt, mit ihm der Schuldige bereits gefunden. Detective Inspector Jimmy Perez lässt sich von der aufgeheizten Stimmung wenig beeindrucken. Hinweise am Tatort lassen den besonnenen Ermittler darauf schließen, dass die 17-Jährige ihren Mörder sehr gut kannte oder ihm sogar sehr nahestand. Das spricht gegen den gruseligen Alten als Täter. Ebenso der Umstand, dass alle Daten auf dem Laptop des jungen Mädchens gelöscht wurden. Auch ihr Handy fehlt. Wer will da etwas vertuschen? Infrage kommt Kunstlehrer Hugo Scott, den die Schülerin in der Todesnacht heimlich aufsuchte. Seine Erklärung, warum Catherine zu so später Stunde noch bei ihm war, klingt wenig plausibel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Douglas Henshall (Perez) Rebecca Benson (Sally) Steven Robertson (Sandy) Erin Armstrong (Cassie) Mark Bonnar (Duncan) Anne Kidd (Cora) Tunji Kasim (Hugo) Originaltitel: Shetland Regie: John McKay Drehbuch: Gaby Chiappe Kamera: Cinders Forshaw, Jean-Philippe Gossart Musik: John Lunn Altersempfehlung: ab 12