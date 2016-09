NDR 22:05 bis 22:50 Show Kaum zu glauben! D 2016 2016-09-24 01:35 Untertitel HDTV Merken Ein mehr ver- als enthüllender Hinweis von Kai Pflaume, dazu die Reaktion des Studiopublikums auf die eingeblendete Lösung: Mehr Hilfe bekommt das vierköpfige Rateteam in dieser Show nicht. In vier mal 45 Sekunden müssen Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Jörg Pilawa nun alles versuchen, um das Geheimnis des ihnen gegenüber sitzenden Menschen herauszufinden. Dieser wiederum darf auf ihre Fragen nur mit "Ja" oder "Nein" antworten. So weit die Spielregeln dieser Sendung. Was daraus gemacht wird, wie mancher Holzweg beschritten oder auf verblüffende Weise des Rätsels Lösung gefunden wird, das ist wahrlich: "Kaum zu glauben!". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kai Pflaume Gäste: Gäste: Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph, Jörg Pilawa Originaltitel: Kaum zu glauben! Regie: Alexandra Farrensteiner

