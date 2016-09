NDR 13:30 bis 14:00 Dokumentation NaturNah: SOS im Wattenmeer D 2016 Untertitel HDTV Live TV Merken Das Wattenmeer ist nicht nur eine einzigartige Naturlandschaft, in ihm lauern auch jede Menge lebensbedrohliche Gefahren. Die plötzlich aufkommende Flut hat schon so manchen Wattwanderer in eine Notsituation gebracht. Immer wieder ertrinken Menschen zwischen Inseln und Festland, wenn sie sich nicht an die Verhaltensregeln im Watt halten. Heino Behring ist Wattführer auf der Insel Juist. Immer wieder weist er auf die Gefahren des Wattenmeeres hin. Seit Kurzem erkundet er mit einer Helikopterkamera das Gebiet aus der Luft, um die Wege für Wattwanderer noch sicherer zu machen. Regelmäßig führt er kleine Gruppen an eine Stelle, wo bei Flut das Wasser plötzlich von allen Seiten kommt. Im Sommer baut er zusammen mit Urlaubern am Strand ein Bollwerk aus Sand gegen die Flut. Wenn dann das Wasser kommt, wird jedem klar, wie mächtig und gefährlich die Nordsee ist. Bei der DLRG in Cuxhaven vergeht im Sommer kaum ein Tag, an dem nicht ein Notruf eingeht. Zwischen dem Festland und der Insel Neuwerk sind besonders viele Wattwanderer unterwegs. Auf der Strecke gibt es Rettungsbaken, die mit Seenotsignalmitteln ausgestattet sind und regelmäßig überprüft werden müssen. Die DLRG hat dort verschiedene Fahrzeuge für die Wattrettung im Einsatz, von Allradunimogs über Rettungsboote bis hin zu einem hochmodernen Rescue-Jet. Die Dokumentation aus der Reihe "NaturNah" zeigt, wie die Wattretter arbeiten und wie einem leichtsinnigen Jogger in höchster Not geholfen wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: NaturNah Regie: Johann Ahrends