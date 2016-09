ZDF 01:15 bis 03:05 Krimi Arne Dahl: Ungeschoren S 2015 Nach dem gleichnamigen Roman von Arne Dahl Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach einer Ruheperiode wird die A-Gruppe wieder ins Leben gerufen. Sie soll eine brutale Mordserie an polnischen Frauen aufklären, die sich in Schweden versteckt hielten. All diese Frauen waren Zeugen in einem Verfahren gegen die polnische Mafia. Drei von ihnen wurden innerhalb weniger Tage ermordet aufgefunden, zwei weitere werden vermisst. Die Kommissare hoffen, die beiden Frauen noch lebend zu finden. Eine fieberhafte Suche beginnt. Kerstin Holm bekommt den Fall zugewiesen und ruft die alte Truppe zusammen: Gunnar Nyberg, Arto Söderstedt, Jorge Chavez, Sara Svenhagen und - neu dabei - Ida Jankowicz, die einen militärischen Background hat. Sie ist Expertin für Sprachen und frische Absolventin der Polizeiakademie. Paul Hjelm ist mittlerweile aufgestiegen. Er leitet jetzt die Abteilung für interne Angelegenheiten der Polizei. An seiner Seite: die schlagfertige Assistentin Lotta Björk. Schon bald gerät Paul aufgrund seiner neuen Position in ein Dilemma. Ein Polizist wird wegen Drogenbesitzes denunziert. Es handelt sich um Jorge Chavez - seinen besten Freund und ehemaligen Kollegen. Was soll Paul tun? Er weiß, dass er der Sache nachgehen muss, will aber nicht riskieren, dass sein Freund deswegen gefeuert wird. Die Ermittlung wird nicht einfacher, als Paul von den Problemen erfährt, die Chavez und seine Frau (und Kollegin) Sara Svenhagen damit haben, das Leben mit ihrer kleinen Tochter Isabel in den Griff zu bekommen. Sie lieben ihre Tochter, dennoch streiten sie sich - wie die meisten Eltern von Kleinkindern - wessen Job der wichtigere ist. Wer von beiden soll seine Karriere zugunsten der Familie opfern? Würde Chavez nun auch noch Ziel polizeiinterner Ermittlungen werden, würde das seine Beziehung zu Sara nicht leichter machen. Auch in Paul Hjelms Privatleben tut sich einiges. Er hat sich scheiden lassen und eine Beziehung mit Kerstin angefangen, die beide zunächst noch geheim halten. Bis Kerstin glaubt, dass es an der Zeit für den nächsten Schritt ist. Doch Paul hat Angst sich zu binden und zögert. In der Zwischenzeit nimmt Kerstin wieder Kontakt zu einem ehemaligen Kollegen der Stockholmer Polizei auf, Bengt Åkesson. Während die Kollegen ermitteln, versucht Jeanette Meyer verzweifelt, sich von harten Drogen fernzuhalten. Es ist sehr schwierig für sie, denn sie ist traurig, weil ihr Freund spurlos verschwunden ist. Ihr Bruder Dan scheint das eher für ein Glück zu halten. Doch als sich Jeanette aus Liebeskummer den goldenen Schuss setzt, ist Dan völlig am Boden zerstört. Und dann stellt sich heraus, dass das Schicksal des Geschwisterpaares direkt mit den Ermittlungen der A-Gruppe verbunden ist. Drei neue Folgen "Arne Dahl" werden sonntags ausgestrahlt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Malin Arvidsson (Kerstin Holm) Natalie Minnevik (Ida Jankowicz) Shanti Roney (Paul Hjelm) Alexander Salzberger (Jorge Chavez) Magnus Samuelsson (Gunnar Nyberg) Vera Vitali (Sara Svenhagen) Niklas Åkerfelt (Arto Söderstedt) Originaltitel: Arne Dahl: En midsommarnattsdröm Regie: Trygve Allister Diesen Drehbuch: Linn Gottfridsson, Erik Ahrnbom Kamera: Harald Gunnar Paalgard Musik: Niko Röhlcke