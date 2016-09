ZDF 22:05 bis 23:55 Krimi Arne Dahl: Ungeschoren S 2015 Nach dem gleichnamigen Roman von Arne Dahl 2016-09-18 01:15 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Neue Staffel mit den schwedischen Ermittlern: Mehrere polnische Frauen, die sich in Schweden versteckt hielten, wurden ermordet. Sie alle waren Zeugen in einem Verfahren gegen die polnische Mafia. Kerstin Holm, die neue Leiterin der A-Gruppe, ermittelt. – drei neue Folgen, jeweils sonntags. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Malin Arvidsson (Kerstin Holm) Natalie Minnevik (Ida Jankowicz) Shanti Roney (Paul Hjelm) Alexander Salzberger (Jorge Chavez) Magnus Samuelsson (Gunnar Nyberg) Vera Vitali (Sara Svenhagen) Niklas Åkerfelt (Arto Söderstedt) Originaltitel: Arne Dahl: En midsommarnattsdröm Regie: Trygve Allister Diesen Drehbuch: Linn Gottfridsson, Erik Ahrnbom Kamera: Harald Gunnar Paalgard Musik: Niko Röhlcke

