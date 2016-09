ZDF 19:25 bis 20:15 Sonstiges Wahl in Berlin Live aus dem ZDF-Wahlstudio im Abgeordnetenhaus in Berlin D 2016 Stereo Untertitel Live 16:9 HDTV Live TV Merken Die Berliner entscheiden heute, wie es politisch in der Hauptstadt weitergehen soll. Alle Zahlen und Fakten dazu gibt es im ZDF live aus dem Berliner Abgeordnetenhaus. Was bedeutet das Wahlergebnis für die Bundespolitik? Diese Frage stellt der stellvertretende ZDF-Chefredakteur Elmar Theveßen in der Berliner Runde ab 19:40 Uhr. Dort treffen die Vertreter der in Fraktionsstärke im Bundestag vertretenen Parteien aufeinander. Berlin und seine Baustellen - das hat nicht erst seit dem Flughafendesaster BER eine gewisse Tradition. Wohnungsnotstand, marode Schulen, besetzte Häuser und eine in der Flüchtlingspolitik überforderte Verwaltung - es gäbe noch genug Arbeit für die rot-schwarze Regierungskoalition. Doch die jetzigen Partner haben schon vor langer Zeit in den Wahlkampfmodus geschaltet. Jeder kämpft für sich und seinen Spitzenkandidaten. Gemeinsam geht nur noch wenig. Und bei den Berlinern wächst die Unzufriedenheit mit der Arbeit des Senats. Wie sich das am Ende in den Wahlergebnissen niederschlägt, berichten ZDF-Hauptstadtstudioleiterin Bettina Schausten und ZDF-Politikchef Matthias Fornoff live aus dem Wahlstudio im Berliner Abgeordnetenhaus. Nach den "heute"-Nachrichten präsentieren sie ab 19:20 Uhr neueste Prognosen, Reaktionen und Analysen. Gegen 19:40 Uhr geben sie dann ab an die "Berliner Runde" mit Elmar Theveßen. Im "heute-journal" um 21:45 Uhr gibt es noch einmal Zahlen und Analysen aus dem Berliner Wahlstudio. Jederzeit aktuelle Informationen rund um die Berlin-Wahl sind am Wahltag auf heute.de zu finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Bettina Schausten Originaltitel: Wahl in Berlin