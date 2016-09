ZDF 09:30 bis 10:15 Sonstiges Katholischer Gottesdienst Die Wurzel trägt dich Hammelburg mit Pfarrer Thomas Eschenbacher D 2016 Stereo Untertitel Live 16:9 HDTV Live TV Merken Steht unser Leben auf einem starken Fundament, das uns durch Stürme und Schwierigkeiten trägt? Das ist das Thema des katholischen Gottesdienstes mit Pfarrer Thomas Eschenbacher. Auch wenn ein Baum noch so hübsch dasteht - ist seine Wurzel beschädigt, wird ihn der erste Sturm umwehen. Feste Wurzeln sind entscheidend, nicht nur im Leben eines Baumes. Jeder Mensch müsse sehen, was ihn trägt und hält und woher er die Kraft nimmt, meint der Pfarrer. Die Stadt Hammelburg feiert in diesem Jahr ihr 1300-jähriges Bestehen. Die damit älteste Weinstadt Frankens mit rund 12 000 Einwohnern gehört zum unterfränkischen Landkreis Bad Kissingen und liegt am Rande der bayerischen Rhön an der fränkischen Saale. Die Stadtpfarrgemeinde St. Johannes der Täufer gehört seit 2009 zur Pfarreiengemeinschaft "Sieben Sterne im Hammelburger Land". Im Anschluss an den Gottesdienst können die Zuschauer und Mitfeiernden bis 19:00 Uhr unter der Nummer 0700-14141010 (6,3ct./min. Festnetz Dt. Telekom, abweichender Mobilfunktarif) Mitglieder der Stadtpfarrgemeinde St. Johannes der Täufer in Hammelburg telefonisch erreichen. Weitere Informationen aktuell unter www.gottesdienst.zdf.de In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Pfarrer Thomas Eschenbacher Originaltitel: Katholischer Gottesdienst