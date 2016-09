ZDF 07:20 bis 07:45 Trickserie Bibi Blocksberg Folge: 38 Der magische Sternenstaub D 2009 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Alle 77 Jahre kommt ein Komet auf seiner Bahn an der Erde vorbei. Der Sternenstaub, den er bei seinem Vorbeiflug verliert, ist sehr wichtig für die Herstellung von Hexenkugeln. Dieser Staub wird bei einem Sternenfest in einer uralten goldenen Schale aufgefangen. Bibi und Schubia sollen auf die Schale aufpassen, doch leider wird sie ihnen von einer der anwesenden Hexen gestohlen. Bibi und Schubia machen sich sofort auf die Suche nach der Diebin. Sie verdächtigen Runzia. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bibi Blocksberg Regie: Gerhard Hahn, Royce Ramos Altersempfehlung: ab 6