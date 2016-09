ZDFkultur 05:00 bis 06:00 Musik Wacken 2015: Cradle of Filth D 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Extreme Dark Metal hat seit 1991 ein unverwechselbares Gesicht: Dani Filth, Kopf und Namensgeber der britischen Metal-Band Cradle Of Filth. Das Image der Band wird beschrieben als "eine Atmosphäre aus Mystik, Wahnsinn und Dunkelheit", die sich in den Texten und deren gesamten Outifit ausdrückt. Auf dem WOA 2015 stellen sie ihr brandneues Album "Hammer Of The Witches" vor. In Wacken, einer knapp 2000-Seelen-Gemeinde in Schleswig-Holstein, wo normalerweise ringsherum Kühe weiden und Bauern ihre Felder pflügen, weht einmal im Jahr ein ganz anderer Wind. Dort findet das größte Heavy Metal-Festival der Welt und das zweitgrößte Festival Deutschlands statt: das Wacken Open Air. Jährlich reisen über 75 000 Metal-Heads aus aller Welt an, um drei Tage lang ein ganz besonderes Festival zu feiern. Wacken ist "Louder than hell", Wacken ist Kult, Wacken ist ein Großereignis und ein Gesamtkunstwerk, Synonym für ein Lebensgefühl, weit über die musikalischen Genregrenzen hinaus. 2015 findet das Wacken Open Air zum 26. Mal statt. Auf den beiden Hauptbühnen versammeln sich in diesem Jahr unter anderem The Boss Hoss, In Flames, Sabaton, Trans-Siberian Orchestra & Savatage, In Extremo und viele mehr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wacken 2015