Nick 03:15 bis 03:40 Jugendserie Unfabulous Partnerwahl USA 2004-2007 Merken In Addies Schule steht die große Projektwoche an. Da Addie natürlich eine gute Figur machen will, spricht sie ihre Mitschülerin Zach an. Die ist eine Spitzenschülerin, und Addie hofft, dass sie mit ihr zusammen ein Team bilden kann. In der Vergangenheit hat Addies Junior High School im Wettbewerb mit den anderen Schulen der Gegend meist schlecht ausgesehen. Das soll sich in diesem Jahr endlich ändern! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emma Roberts (Addie Singer) Malese Jow (Geena Fabiano) Jordan Calloway (Zach Carter-Schwartz) Tadhg Kelly (Ben Singer) Molly Hagan (Sue Singer) Markus Flanagan (Jeff Singer) Tierra Abbott (Jolene) Originaltitel: Unfabulous Regie: Joe Menendez Drehbuch: Sue Rose Musik: Michael Kotch, Jill Sobule Altersempfehlung: ab 12

