Nick 01:15 bis 01:40 Comedyserie Awkward Folge: 76 Abschluss-Monster USA 2014 Merken Teenager Jenna Hamilton ist für den Rest ihrer Schule ein unscheinbares Mädchen. Doch plötzlich wird sie berühmt: die Leute denken irrtümlicherweise, sie hätte einen Selbstmordversuch unternommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brian Ames (Will) Greg Bryan (Stonemason) Tru Collins (Julie #1) Toni French (Friends and Family) Neil W. Garguilo (Principal Cox) Greta Jung (Senior Girl) Meaghan Martin (Julie #2) Originaltitel: Awkward Regie: Peter Lauer Drehbuch: Lauren Iungerich Altersempfehlung: ab 12