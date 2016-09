Nick 22:55 bis 23:55 Serien Misfits Der Tätowierer GB 2010 Merken "Als Kelly mit Nathan zu ihrem Tätowierer Vince geht, passieren Dinge, von denen Nathan keine Ahnung hatte. Vince sorgt dafür, dass er schwul wird. Aber das ist nicht der einzige Trick, den er auf Lager hat. Er sorgt auch dafür, dass Kelly ihm in Liebe verfällt, er tätowiert Curtis sein Messer in den Bauch, das diesen schwer verletzt. Der Einzige, der ihm Einhalt gebieten kann, ist Simon. Simon entdeckt, dass Vince an einer Nussallergie leidet. Nüsse sind praktisch sein Kryptonit. Dieses Wissen nutzt unsere Gang, um alles wieder in die richtige Richtung zu bringen. Nathan ist nicht mehr bis über beide Ohren in Simon verliebt, Kelly vergisst Vince, aber dennoch ist einiges durcheinander geraten. Alisha hat sich in Simon verliebt, allerdings in den Simon, der als Super Hoodie auftritt und tatsächlich etwas Supermanhaftes hat. Aber all diese Verwirrungen sorgen nur dafür, dass die Gruppe noch mehr zusammengeschweißt wird. " In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Iwan Rheon (Simon Bellamy) Robert Sheehan (Nathan Young) Lauren Socha (Kelly Bailey) Nathan Stewart-Jarrett (Curtis Donovan) Antonia Thomas (Alisha) Ruth Negga (Nikki) Craig Parkinson (Shaun) Originaltitel: Misfits Regie: Tom Green Drehbuch: Howard Overman Kamera: Christopher Ross Musik: Vince Pope Altersempfehlung: ab 16