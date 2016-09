Nick 15:15 bis 15:45 Jugendserie Big Time Rush Big Time - Muttertag USA 2011 Merken Als James Mutter, eine erfolgreiche Unternehmerin für Beauty-Produkte, ihrem Sohn einen Besuch abstattet, steht plötzlich die Band vor dem Aus: Sie möchte James mit nach Hause nehmen und bietet ihm einen Job in der Firma an. Die Jungs müssen schnell handeln, um Big Time Rush zu retten und James Mutter ist ein harter Brocken sie ist es nicht gewohnt, dass man ihr widerspricht und ein "Nein" akzeptiert sich nicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kendall Schmidt (Kendall Knight) James Maslow (James Diamond) Carlos Pena (Carlos Garcia) Logan Henderson (Logan Mitchell) Ciara Bravo (Katie Knight) Tanya Chisholm (Kelly Wainwright) Stephen Kramer Glickman (Gustavo Rocque) Originaltitel: Big Time Rush Regie: Savage Steve Holland Drehbuch: Scott Fellows