Silverline 01:20 bis 02:55 Actionfilm Der Liquidator - Töten war sein Job

Ein bestens trainierter Bodyguard ist bestürzt, als er vom gewaltsamen Tod seines Bruders hört. Ihm ist klar, dass jemand für dieses Verbrechen bezahlen muss. So setzt er seine beachtlichen Fähigkeiten ein, um den Hintermännern dieses Mordkomplotts auf die Spur zu kommen. Dabei deckt er einen Ring der Korruption auf, der bis in die höchsten Spitzen von Gesellschaft und Regierung geht. Plötzlich geht es nicht mehr nur um Rache, sondern auch ums nackte Überleben, denn seine Widersacher haben nicht vor, ein Risiko einzugehen und setzen alles daran, ihn auszuschalten.

Schauspieler: Aitzhanov Berik (Arsen) Vinnie Jones (Killer) Aziz Beyshenaliev (Berik) Karlygash Mukhamedzhanova (Zhanna) Michael Tokarev (Secret Agent) Toleubek Aralbay (Secret Agent) Timur Zhaksylykov (Yestay) Originaltitel: The Liquidator Regie: Akan Satayev Drehbuch: Timur Zhaksylykov Kamera: Khasan Kydyraliyev Musik: Renat Gaisin Altersempfehlung: ab 18