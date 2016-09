Silverline 18:40 bis 20:15 Drama God Loves the Fighter TT 2013 20 40 60 80 100 Merken Die Insel Trinidad ist quasi zweigeteilt. Auf der einen Seite wohnen die Reichen und Touristen, die an ihren Traumstränden wenig ahnen oder mitbekommen von der Armut und dem Elend in den weniger guten Gegenden von Port of Spain. Dort kämpfen Leute wie Charlie oder der Taxifahrer Moses ums tägliche Überleben. Beide blieben gerne ehrlich, sehen sich aber gezwungen, gemeinsam als Drogenkuriere zu arbeiten für Charlies Jugendfreund Stone und den Zuhälter Putao. Als sich Charlie in eine von dessen Huren verliebt, wird es kritisch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lou Lyons (King Curtis) Muhammad Muwakil (Charlie) Darren Cheewah (Putao) Zion Henry (Chicken) Simon Junior John (Moses) Albert Laveau (Mr. Odrick) Jamie Lee Phillips (Dinah) Originaltitel: God Loves the Fighter Regie: Damian Marcano Drehbuch: Damian Marcano Altersempfehlung: ab 16