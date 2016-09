Silverline 15:00 bis 16:45 Drama Into the White N, S, F 2012 20 40 60 80 100 Merken Norwegen 1940: Über der rauen Wildnis schießen sich englische und deutsche Kampfpiloten gegenseitig vom Himmel und müssen in den schneebedeckten Bergen notlanden. Auf der Suche nach einem Unterschlupf treffen die beiden Besatzungen zufällig in der gleichen abgelegenen Jagdhütte aufeinander. Die verfeindeten Parteien merken schnell, dass Zusammenhalt Not tut, damit ihnen das schützende Dach nicht über den Köpfen zusammenbricht. Obwohl der Krieg sie zu Widersachern macht, fällt es schwer, die Feindschaft aufrecht zu erhalten, und durch gegenseitige Abhängigkeit reift eine eigentlich undenkbare Freundschaft. Aus Feinden werden Kameraden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Florian Lukas (Leutnant Horst Schopis) David Kross (Unteroffizier Josef Schwartz) Stig Henrik Hoff (Feldwebel Wolfgang Strunk) Lachlan Nieboer (Captain Charles P. Davenport) Rupert Grint (Gunner Robert Smith) Kim Haugen (Bjørn Gustavsen) Knut Joner (Harald Gustavsen) Originaltitel: Into the White Regie: Petter Næss Drehbuch: Ole Meldgaard, Dave Mango, Petter Næss Musik: Nils Petter Molvaer Altersempfehlung: ab 12