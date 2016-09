Silverline 10:35 bis 12:05 Actionfilm Firejumpers CDN 2008 20 40 60 80 100 Merken Kristin Scott gehört als Feuerwehrfrau zu den besten ihres Units. Eines Tages erhält sie die Chance, als erste Frau bei der Eliteeinheit, den Smoke Jumpers, aufgenommen zu werden. Sie muss dafür ein knallhartes Trainingscamp absolvieren, das ihr nicht nur physisch das Äußerste abverlangt. Sie muss sich auch gegen ihre männlichen Ausbilder und Kollegen behaupten, von denen keiner glaubt, dass sie den Mut und die Kraft hat, den lebensgefährlichen Job zu bewäl- tigen. Doch als sie zu ihrem ersten Einsatz gerufen wird, ahnt sie noch nicht, dass dieser die schwierigste Prüfung ihres Lebens werden wird, denn ihre Familie ist bei einem Waldbrand von den Flammen umzingelt worden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brooke Burns (Kristin Scott) Erin Karpluk (Chelsea, Kristins Schwester) Rick Ravanello (Ray Kulhanek) Robert Moloney (Dan) Erika-Shaye Gair (Meredith, Kristins Nichte) Winston Rekert (Hank Scott) Wanda Cannon (Barbara Scott) Originaltitel: Trial by Fire Regie: John Terlesky Drehbuch: Jeff Stephenson Kamera: C. Kim Miles Musik: Kyle Kenneth Batter, Gregory Tripi Altersempfehlung: ab 12