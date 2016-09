Sky Atlantic HD 04:00 bis 06:00 Drama Vietnam - Die letzte Rettung USA 1998 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken US-Colonel John Paul Vann (Bill Paxton) sieht seinen Dienst in Vietnam zunächst als entscheidenden Schritt, endlich doch noch befördert zu werden. Doch als er die Kriegsführung offen kritisiert, wird er bald entlassen. Später kehrt Vann als Zivilist nach Vietnam zurück und arbeitet wieder mit der U.S. Army und den Südvietnamesischen Streitkräften zusammen. - Vielschichte Verfilmung der Pulitzer-Preis-gekrönten Aufzeichnungen von New-York-Times-Korrespondent Neil Sheehan über den Vietnam-Krieg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bill Paxton (John Paul Vann) Amy Madigan (Mary Jane Vann) Vivian Wu (Lee) Donal Logue (Steve Burnett) Eric Bogosian (Doug Elders) Kurtwood Smith (General Westmoreland) Ed Lauter (General Weyand) Originaltitel: A Bright Shining Lie Regie: Terry George Drehbuch: Terry George Kamera: Jack Conroy Musik: Gary Chang Altersempfehlung: ab 12