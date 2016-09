Sky Atlantic HD 00:35 bis 02:20 Dokumentation Manhunt - Die Jagd auf Bin Laden GB, USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Am 11.9.2001 verübte Al-Quaida den bisher größten Terroranschlag der Geschichte. Schon lange zuvor hatte die CIA den Terror-Boss Osama Bin Laden im Visier. Zwanzig Jahre dauerte die Suche, bis ein US-Spezialkommando ihn im Mai 2011 in Pakistan tötete. Die Dokumentation lässt CIA-Agenten zu Wort kommen, für die die Jagd auf Bin Laden zur Lebensaufgabe wurde. Freizügig sprechen sie über ihre Arbeit, Zweifel, Widerstände und die umstrittenen Folterpraktiken im Anti-Terror-Krieg. - Beeindruckende, Emmy-gekrönte Dokumentation über das CIA-Team, das Osama Bin Laden jagte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Manhunt: The Search for Bin Laden Regie: Greg Barker Kamera: Frank Peter Lehmann Musik: Philip Sheppard