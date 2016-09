Sky Atlantic HD 15:10 bis 16:15 Krimiserie Brotherhood Es war ein Unfall USA 2006 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Ein Busunfall mit mehreren Toten versetzt die Gemeinde von "The Hill" in Schock. Unter den Opfern ist sich auch Carl Hobbs (Rob Campbell), mit dem Eileen (Annabeth Gish) eine Affäre hatte. Als für das Unglück verantwortlich stellt sich Freddies (Kevin Chapman) homosexueller Sohn Ricky (Mark Berglund) heraus, der mit dem Unfall Selbstmord beging. Freddie setzt Tommy (Jason Clarke) unter Druck, damit sein Sohn eine katholische Beerdigung erhält. - Zwischen Macht und Mob: vielschichtige Polit- und Gangsterserie mit genau gezeichneten Charakteren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Isaacs (Michael Caffee) Jason Clarke (Tommy Caffee) Annabeth Gish (Eileen Caffee) Kevin Chapman (Freddie Cork) Stivi Paskoski (Pete McGonagle) Ethan Embry (Declan "Decko" Griggs) Fionnula Flanagan (Rose Caffee) Originaltitel: Brotherhood Regie: Henry Bromell Drehbuch: Blake Masters Altersempfehlung: ab 16