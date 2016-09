Sky Atlantic HD 09:00 bis 09:45 Serien Die Sopranos Schenken macht Freude USA 2000 Dolby 16:9 HDTV Merken Beziehungen sind alles: Carmela (Edie Falco) will dafür sorgen, dass ihre Tochter Meadow (Jamie Lynn Sigler) auf einem guten College zugelassen wird. Also bittet sie eine einflussreiche Bekannte um ein Empfehlungsschreiben. Die Dame weigert sich zunächst, doch dann erscheint Carmela in deren Büro und lässt ihrerseits ihre guten Beziehungen zur Unterwelt durchblitzen. - Der vielfach preisgekrönte Serienhit über das Familienleben eines Mafiabosses. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Gandolfini (Anthony Soprano) Lorraine Bracco (Dr. Jennifer Melfi) Edie Falco (Carmela Soprano) Michael Imperioli (Christopher Moltisanti) Nancy Marchand (Livia Soprano) Dominic Chianese (Onkel 'Junior Soprano') Vinny Pastore (Big Pussy Bompensiero) Originaltitel: The Sopranos Regie: Allen Coulter Drehbuch: Robin Green, David Chase, Mitchell Burgess, Robin Green, Mitchell Burgess Kamera: Phil Abraham Altersempfehlung: ab 16