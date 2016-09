MTV 15:30 bis 15:55 Comedyserie Faking It Folge: 18 Erwischt USA 2014 Merken Amy und Karma haben einen Riesenstreit. Liam erhält vielversprechende Neuigkeiten, was seine Zukunft anbetrifft. Lauren merkt, dass in ihrer Beziehung nicht alles so ist, wie es scheint, und Shane tut alles, um sein Ziel zu erreichen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rita Volk (Amy Raudenfeld) Katie Stevens (Karma Ashcroft) Gregg Sulkin (Liam Booker) Bailey de Young (Lauren Cooper) Michael J. Willett (Shane Harvey) Nicholas Brendon (Hester Art Alumnus) Rebecca McFarland (Farrah) Originaltitel: Faking It Regie: Jamie Travis Drehbuch: Carter Covington, Dana Goodman, Julia Lea Wolov, Carrie Rosen, Dan Steele Musik: Andrew Dost Altersempfehlung: ab 6