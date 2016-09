ARD alpha 22:05 bis 22:35 Magazin Ötzi - Der Mann aus dem Eis Alpen-Donau-Adria spezial D 2015 16:9 Merken Als das deutsche Ehepaar Simon bei einer Bergtour vor fast 25 Jahren auf dem Hauslabjoch Ötzis Mumie fand, ahnte noch niemand, wie wertvoll diese Entdeckung war. Erst als die Forscher Ötzi untersuchten staunten sie: Bereits vor 5300 Jahren hat er gelebt, seine Kleidung und seine Ausrüstung waren noch erhalten - zum ersten Mal konnten sie anhand der vielen Details das Leben der Kupferzeit so genau erforschen. Demzufolge war Ötzi ein ranghohes Mitglied seiner Dorfgemeinschaft, der bereits unter Beschwerden der Neuzeit litt: Borreliose durch einen Zeckenstich und Arterienverkalkung. Und auch die Todesursache scheint inzwischen festzustehen: Ötzi wurde ermordet - die Tatwaffe steckte noch in seiner Brust. Im Film "Ötzi - Der Mann aus dem Eis" wird gezeigt, wie die Menschen damals gelebt hatten, belegt durch Interviews mit Wissenschaftlern, die dank Ötzi einen neues Spezialgebiet entdecken durften: die Gletscherarchäologie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Alpen-Donau-Adria spezial

