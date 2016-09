ARD alpha 20:15 bis 21:45 Musik BR-Klassik: 61. Internationaler Musikwettbewerb der ARD 2012 Preisträgerkonzert aus dem Herkulessaal der Residenz in München 61. Internationaler Musikwettbewerb der ARD 2012 - Preisträgerkonzert D 2012 16:9 Merken Gesang, Streichquartett, Klarinette. In diesen Fächern stellten sich Musikerinnen und Musiker dem Vergleich im 61. Internationalen Musikwettbewerb der ARD, der Anfang September in München stattfand. Seit 1952 gingen 810 Preisträger aus dem ARD-Musikwettbewerb hervor, der weltweit zu den bekanntesten und härtesten Prüfungen für talentierte Musikerinnen und Musiker zählt. Für viele Künstler war München das Sprungbrett zur internationalen Karriere. So finden sich unter den Preisträgern Jessye Norman, Thomas Quasthoff, Robert Holl, Anne-Sofie von Otter, Maurice André, Sol Gabetta, das Tokyo String Quartet, Christoph Eschenbach, Yuri Bashmet, Heinz Holliger, Francois Leleux, das Quatuor Ebène und viele andere. Für den 61. Wettbewerb, 2012, gab es 480 Bewerbungen mit 534 Musikerinnen und Musikern aus 60 Ländern. 230 davon erhielten nach einer anonymen Wertung durch eine Vorjury die Einladung zur Teilnahme, um ihre Virtuosität, aber auch ihre künstlerische Ausstrahlung auf der Bühne unter Beweis zu stellen. Die hochkarätig besetzten Jurys vergaben Preise von zusammen 178 000 Euro. Ein 1. Preis beim Internationalen ARD-Musikwettbewerb ist mit 10 000 Euro dotiert, der für Streichquartett mit 24 000 Euro. Die Sendung bringt Ausschnitte aus dem Abschlusskonzert der Preisträger mit dem Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Graeme Jenkins aus dem Herkulessaal der Residenz in München. Jeder der Preisträger wird dazu in einem Filmporträt vorgestellt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: BR-Klassik

