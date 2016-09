ARD alpha 15:30 bis 16:15 Magazin Alles Wissen Das Wissensmagazin Entlaubungsmittel in der Landwirtschaft / Bedrohte Amphibien und Reptilien / Wunderwerk Baum / Die forstliche Saatgutstelle Hessen und ihre Arbeit in schwindelerregender Höhe / Windkraftanlagen - Gefahr für Vögel und Fledermäuse / Tiere sind auch nur Menschen D 2016 16:9 Live TV Merken Giftige Entlaubungsmittel in unseren Kartoffeln? Bekannt geworden sind Entlaubungsmittel durch den Vietnamkrieg. Eingesetzt werden sie aber auch schon seit vielen Jahren auf hessischen Kartoffeläckern. Denn sie erleichtern die Ernte, beeinflussen den Erntezeitpunkt und eine gleichmäßige Knollenqualität. Gesprochen wird darüber nicht gern, doch bleibt Landwirten oft kaum eine andere Wahl. Denn Nahrungsmittelindustrie wie Verbraucher fordern standardisierte Produkte. Doch zu welchem Preis? Können die giftigen Chemikalien in die Kartoffeln gelangen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Thomas Ranft Originaltitel: Alles Wissen