ARD alpha 13:15 bis 14:00 Diskussion Wissen im Fluss Karsten Schwanke trifft Prof. Dr. Ferdi Schüth, Chemiker D 2016 16:9

Karsten Schwanke trifft führende Wissenschaftler zum Gedankenaustausch auf seinem Hausboot. Woran arbeiten die Forscher, was sind ihre größten Herausforderungen, was treibt sie an? In einem sehr persönlichen Gespräch lernen wir faszinierende Forschungswelten, aber auch den Menschen hinter der Wissenschaft kennen. Es geht um viel mehr als ein Gespräch über tägliche Wissenschaftsarbeit, es geht um Visionen und Ziele, die uns eines Tages alle angehen werden. Der Sonntag ist der Tag, um über den Tellerrand zu blicken. Am 22. Mai ist Prof. Dr. Ferdi Schüth zu Gast bei Karsten Schwanke. Er ist Chemiker und seit 1998 Direktor des MPI für Kohlenforschung und seit 2014 auch Vize-Präsident der Max-Planck-Gesellschaft. Seine sind Schwerpunkte u. a. Keimbildung und Kristallwachstum; Materialforschung zur Speicherung von Wasserstoff und die Konversion von Biomasse (Ersatz fossiler Brennstoffe).

Moderation: Karsten Schwanke Gäste: Gäste: Prof. Dr. Ferdi Schüth (Chemiker) Originaltitel: Wissen im Fluss