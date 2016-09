KI.KA 19:25 bis 19:50 Magazin pur+ Eric im Boxring D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Voll auf die Zwölf! Boxweltmeisterin Christina Hammer trainiert "pur+"-Moderator Eric Mayer. Wie schmerzhaft ist das Training? Kann er im Abschlusskampf auch nur einen einzigen Treffer landen? Zwei Tage trainiert Eric mit der viermaligen Weltmeisterin im Mittelgewicht. Wie schnell macht sie ihn körperlich und mental fit? Welche Angriffs- und Abwehrtechniken lernt er? Und traut er sich überhaupt, seine Faust in die Richtung ihres Gesichtes zu lenken? Boxen ist mehr als nur Aggressionen abbauen. Der Sport hilft auch dabei, Selbstbewusstsein und mentale Stärke aufzubauen. So wie bei Maria. Die 13-Jährige boxt erst seit einem Jahr. Dabei zeigt sie einen so starken Kampfeswillen, dass ihr Trainer sie ermutigt, an einem internationalen Wettkampf teilzunehmen. "pur+" hat Maria zu ihrem Kampf nach Dublin begleitet. Wie wird das Mädchen gegen größere und erfahrenere Boxerinnen bestehen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Eric Mayer Originaltitel: pur+ Drehbuch: Eva Dannenberg