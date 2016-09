KI.KA 17:35 bis 18:00 Show 1, 2 oder 3 Sabber, Spucke & Speichel D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Bei "1, 2 oder 3" dreht sich heute alles um das Sekret der Speicheldrüsen. Woraus besteht Spucke eigentlich, und wieso läuft einem das Wasser im Mund zusammen, wenn man an Essen denkt? Zu Gast im Studio ist Dr. Johannes Wimmer. Der Arzt erklärt, welche wichtigen Aufgaben der Speichel im menschlichen Körper übernimmt. Aber auch viele Tiere setzen ihre Spucke ganz gezielt ein. Wofür der Blutegel und die Speispinne ihre Spucke verwenden, erklärt Elton. Mit einem speziellen Trick kann man verhindern, dass Taucherbrillen unter Wasser beschlagen. Auch dabei spielt die Spucke eine Rolle. Welche besondere Eigenschaft ihr dabei hilft, lässt sich die zehnjährige Allegra in einem Labor an der Uni in Frankfurt von dem Chemiker Jens Salzner erklären. Elton und Piet bleibt bei ihrem Weitspuckwettbewerb hoffentlich nicht die Spucke weg. Wer wird wohl die Kerne am weitesten spucken können? Und wie findet man die nach dem Spucken dann auch wieder? Die Kandidaten kommen heute aus Leipzig (Deutschland), Wien-Währing (Österreich) und Riga (Lettland). Die Quizshow für die ganze Familie. "1, 2 oder 3" vermittelt Wissen auf unterhaltsame und spielerische Weise. Helle Köpfe sind gefragt und auch flinke Beine. Denn die Kandidaten geben ihre Antworten durch das Springen auf eines der Antwortfelder. Die Zuschauer zu Hause können am Computer mitspielen und dabei versuchen, die Studiokandidaten zu schlagen: beim Online-Spiel "Live dabei". Auch mobil steht "1, 2 oder 3" zur Verfügung: Mit der "ZDFtivi App" können die Zuschauer die komplette Sendung der vergangenen Woche oder einzelne Videos mit Elton anschauen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Elton Gäste: Gäste: Dr. Johannes Wimmer, Jens Salzner (Chemiker) Originaltitel: 1, 2 oder 3 Regie: Andreas Heller, Dirk Nabersberg Musik: Stefan Raab