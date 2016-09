KI.KA 13:25 bis 13:45 Trickserie Ritter Rost Das Kochduell / Der Hundesitter D 2012-2013 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Das Kochduell: Ein ganzes Jahr lang die leckersten "Stahl-Burger" umsonst das ist die Siegprämie einer Koch-Sendung. Dieser Versuchung kann Rösti nicht widerstehen, allerdings will er nicht selber teilnehmen. So meldet er heimlich Bö für dieses Kochduell an. Damit sie in jedem Fall gewinnt, soll sie schummeln und eines der unwiderstehlichen Rezepte aus Omas Kochbuch verwenden. Doch Bös Konkurrentin ist ausgerechnet Prinzessin Magnesia - die beste Köchin in ganz Schrottland! Das könnte Rösti und Co. den sicher geglaubten Sieg kosten und ihn wegen seiner unlauteren Tricks am Ende doch zum Verlierer und Tellerwäscher machen. Der Hundesitter: Als Prinzessin Magnesia verreist und Rösti zum Hundesitter ihres Schoßhündchens bestimmt, kommt ihm das gerade recht. Er will nämlich Bö beweisen, wie zuverlässig und verantwortungsvoll er sein kann. Doch das liebe Hündchen ist gar nicht so lieb, sondern hat es auf Bös Raupe abgesehen, die bei ihrer bevorstehenden Verwand-lung zum Schmetterling absolute Ruhe braucht. Auch alle anderen Burgbewohner leiden unter den Launen des verwöhnten neuen Mitbewohners wie unter einer Schreckensherrschaft. Und dann kommt es noch dicker: Warum muss sich der hinterlistige Vierbeiner ausgerechnet dann tot stellen, als Magnesia ihn wieder abholen will?! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ritter Rost Regie: Felix Schichl Drehbuch: Verena Bird, Anthony Power, Richard Brookes Musik: Stefan Maria Schneider