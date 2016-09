KI.KA 11:30 bis 12:00 Kindermagazin Die Sendung mit der Maus D 2016 2016-09-19 12:25 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Lach- und Sachgeschichten, heute mit nervigen Wespen, einer frechen Fliege, dem Geheimnis vom Elektromotor, mit Shaun und einer diebischen Elster und natürlich mit der Maus und dem Elefanten. Warum sind Wespen so nervig? Wer im Sommer draußen ein Stückchen Kuchen essen will, sollte sich auf Besuch einstellen: Im Nu sind Wespen da und lassen nicht locker, bis sie etwas abbekommen. Aber nicht nur Süßes interessiert sie auch das Fleisch auf dem Grill. Imkerin Fiona zeigt, wie es in einem Wespennest zu geht und erklärt, warum unser Essen auch den Wespen schmeckt? Das Lied über eine ganz schön freche Fliege In der Küche wohnt eine freche Fliege, die sich einfach nicht vertreiben lässt. Sie setzt sich auf das Brot, das Spiegelei, den Schinken und die Tomate und ist nicht wegzujagen. Sie macht nur Rabautz und kitzelt und lacht. Wie nur ist sie wegzukriegen? Türen auf! in der Elektro-Motoren-Werkstatt Elektromotoren sind fast überall besonders kleine benutzen wir schon morgens in der elektrischen Zahnbürste. Richtig große setzen Aufzüge in Bewegung. Um sie kümmert sich eine Firma in Kupferzell, die am Maus-"Türöffner-Tag" zeigen wird, dass sich eigentlich jeder einen einfachen Motor bauen kann. Das schaut sich Reporterin Malin heute schon an. Info: Der "Türöffner-Tag" der "Sendung mit der Maus" findet auch dieses Jahr am 3. Oktober statt. Wo sich überall Türen öffnen für Kinder und Familien, das ist auf www.wdrmaus.de zu sehen. Die Maus im Internet www.die-maus.de E-Mail-Adresse maus@wdr.de In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Sendung mit der Maus Musik: Hans Posegga