KI.KA 07:10 bis 07:50 Trickserie Matzes Monster Haarprobleme / Der Weihnachtsgrimm / Der Wellen-O-Saurus F, I, NL 2008 Stereo 16:9 Live TV Merken Haarprobleme: Eine berühmte Heavy-Metal-Band ist im Stadthotel abgestiegen. Die Musiker ahnen nicht, dass sich hier ein Monster eingenistet hat, das Bart und Haare turboschnell wachsen lässt. Dumm für Matze und Robin, die die geschockten langhaarigen Rockmusiker für ihre Schülerzeitung interviewen sollen. Der Weihnachtsgrimm: Weihnachtszeit in Hübschheim. Oma Mustermann stattet ihren Lieben einen Besuch ab. Als man dabei ist, sich zum Festessen zu begeben, sprengt ein Monster den heiligen Abend. Matzes Großmutter vermutet den berüchtigten Weihnachtsgrimm hinter dem Anschlag? Der Wellen-O-Saurus: In der Garage der Familie Mustermann probt Robin lautstark Heavy-Metal-Musik, um bei einer Fernseh-Talentshow aufzutreten. Ihr grausamer Gesang lockt einen Wellen-O-Saurus an, ein gewaltiges Monster, das Robin kurzerhand entführt. Matze muss seine Freundin retten, aber erträgt er ihr schreckliches Gesinge? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Uwe Büschken (Markus Mustermann) Sabine Mazay (Maria Mustermann) Diana Borgwardt (Robin) Heike Schrötter (Frau Bösartig) Hans Hohlbein (Professor Wurmfortsatz) Hannes Maurer (Matze Mustermann) Originaltitel: Matt et les Monstres Regie: Grégory Panaccione Drehbuch: Thierry Gaudin, Yves Coulon, Jean-Philippe Robin, Alba Maria Calicchio, Valentina Mazzo Musik: Laurent Aknin